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Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым

Новости » Политика    26.12.2018 - 16:56
Украина просит принять меры из-за поставок итальянского оборудования в Крым
Фото: оборудование (zolotaiabalka.com)

Итальянские компании поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный РФ Крым

Посольство Украины в Италии просит Министерство иностранных дел Италии и Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности "Confindustria" принять меры в отношении итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированный РФ Крым. Об этом говорится в ответе МИД Украины, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Так, украинское ведомство подчеркивает, что подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Европейским союзом в 2014 году.

МИД Украины также информирует, что ведомство обратилось с запросом к итальянским компаниям. В частности, украинское министерство просит разъяснить ситуацию с поставками оборудования.

Напомним, в начале декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Италии ужесточение санкций против России.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2018 года в оккупированный Россией Крым для строительства аварийно-спасательного судна на керченский завод "Залив" поставили дизельные генераторы немецкой компании MAN стоимостью 2,79 млрд рублей (около 1,4 млрд гривен).

Добавим, финская компания Wärtsilä отказалась поставлять оборудование в оккупированный Крым из-за санкций Евросоюза, введенных против РФ.

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