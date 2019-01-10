Україна вимагає заблокувати сторінку МЗС РФ у Криму у Twitter

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Відповідне звернення направили у службу підтримку Twitter

Міністерство закордонних справ України надіслало скаргу до служби підтримки соціальної мережі Twitter з вимогою заблокувати аккаунт Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленя МЗС України в Twitter.

В українському МЗС назвали неприпустимим надання сторінці МЗС РФ у Криму статусу офіційної.

"Ми відправили офіційну скаргу в службу підтримки Twitter. Абсолютно неприпустимо ставити так званому МЗС Росії в окупованому Криму блакитну галочку! Росія незаконно анексувала Крим, воєнізувала її та здійснювала грубі порушення прав людини. Twitter має блокувати цей обліковий запис!", - йдеться в повідомленні.

Раніше у МЗС України прокоментували появу паркану на адмінкордоні з Кримом. Українські дипломати зазначили, що зведення Росією біля адмінкордону з материковою частиною України 60-кілометрового паркану в анекованому Криму не змінить статус півострову.

РБК-Україна повідомляло, що посольство України в Італії просить Міністерство закордонних справ Італії та Загальну конфедерацію італійської промисловості "Confindustria" вжити заходів щодо італійських компаній, які постачали обладнання на завод агрофірми "Золота Балка" в анексований РФ Крим.