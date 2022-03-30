Украина требует ввести спецмиссию ООН в зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Украина требует ввести специальную миссию ООН в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Официальный Киев опасается, что обустроенный Россией склад боеприпасов при детонации может привести к новой ядерной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

"Вчера Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле Чернобыльской АЭС. Россия должна немедленно вывести войска с Чернобыльской зоны… Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН для предотвращения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы", - отметила она.

Напомним, по данным Reuters, российские оккупанты в чернобыльском "Рыжем лесу" подняли облака радиоактивной пыли. По словам работников АЭС, российские колонны без средств защиты прошли через радиоактивный лес, вдыхаемая пыль могла вызвать внутреннее облучение у военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.