Україна вимагає ввести спецмісію ООН в зону відчуження Чорнобильської АЕС

Україна вимагає ввести спеціальну місію ООН в зону відчуження Чорнобильської АЕС. Офіційний Київ побоюється, що облаштований Росією склад боєприпасів при детонації може призвести до нової ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

"Вчора Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля Чорнобильської АЕС. Росія повинна негайно вивести війська з Чорнобильської зони... Ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС і введення туди спеціальної місії ООН для запобігання ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи", - зазначила вона.

Нагадаємо, за даними Reuters, російські окупанти в чорнобильському "Рудому лісі" підняли хмари радіоактивного пилу. За словами працівників АЕС, російські колони без засобів захисту пройшли через радіоактивний ліс, вдихуваний пил міг викликати внутрішнє опромінення у військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.