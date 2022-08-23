Украина требует от России вернуть всех похищенных детей

"Россия сообщает, что тысячу украинских детей незаконно перевезли из оккупированного Мариуполя в Сибирь. Это грубое нарушение IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка. Россия должна вернуть всех похищенных детей их родителям или законным опекунам", - написал он.

По данным Национального информационного бюро Украины, в Россию незаконно было депортировано 6958 детей.

При этом российские СМИ сообщают, что из Украины в Россию якобы выехали более 576 тысяч украинских детей.

Напомним, ранее Сейм Литвы признал принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией.