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Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених дітей

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вимагає від російської влади повернути всіх викрадених окупантами дітей їхнім батькам або законним опікунам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Twitter.

"Росія повідомляє, що тисячу українських дітей незаконно перевезли з окупованого Маріуполя до Сибіру. Це грубе порушення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Росія повинна повернути всіх викрадених дітей їх батькам або законним опікунам", - написав він.

За даними Національного інформаційного бюро України, до Росії незаконно було депортовано 6958 дітей.

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що з України в Росію нібито виїхали понад 576 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією.

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