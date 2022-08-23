Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених дітей

"Росія повідомляє, що тисячу українських дітей незаконно перевезли з окупованого Маріуполя до Сибіру. Це грубе порушення IV Женевської конвенції та Конвенції ООН про права дитини. Росія повинна повернути всіх викрадених дітей їх батькам або законним опікунам", - написав він.

За даними Національного інформаційного бюро України, до Росії незаконно було депортовано 6958 дітей.

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що з України в Росію нібито виїхали понад 576 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, раніше Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією.