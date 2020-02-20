Раненых в бою на Донбассе военных вертолетом доставили в Харьков

Фото: раненых доставили в военный центр Харькова (mil.gov.ua)

В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения

В Военно-медицинский клинический центр Северного региона вертолетом доставили военных, которые 18 февраля были ранены в результате эскалации боевых действий со стороны боевиков на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Сообщается, что шестерых раненных на Донбассе украинских защитников на вертолете доставилив Военно-медицинский клинический центр Северного региона (город Харьков), где им оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения.

По словам начальника ВМКЦ, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом", - отметил он.

Подолян также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивался как тяжелый, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы.

В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. В результате боя погиб один украинский военный, 5 бойцов ООС получили ранения.

После информации о бою на Донбассе президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После заседания начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины.