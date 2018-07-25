Украина требует от РФ вернуть украденные боевиками вагоны УЗ

Вагоны находятся в оккупированном Донецке

Украина требует от России и боевиков вернуть украденные вагоны "Укрзализныци", которые были приобретены государством по кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом написал первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

По словам Геращенко, сейчас вагоны находятся в оккупированном Донецке. Всего таких вагонов есть 85.

"В экономической группе украинская сторона поставила вопрос краж украинской собственности, в частности, и 85 вагонов "Укрзализныци", в свое время купленных за кредит ЕБРР, которые сейчас находятся в оккупированном Донецке", - отметила нардеп.

Парламентарий подчеркнула, что на сепаратистских и российских сайтах есть объявления об их продаже. В объявления указывается, что вагоны вроде бы никому не принадлежат.

"На российских и сепаратистских сайтах есть объявления, что они "ничейные" и их... можно купить. Так всегда действуют мародеры и воры - воруют и продают ворованное. Мы требуем от РФ и боевиков отдать краденое, а не перепродавать его в лучших воровских традициях", - отметила Геращенко.

Минск. Было горячо. Украина подняла как приоритетные следующие вопросы. Первое: нарушение режима тишины со стороны ОРДЛО , несмотря на... Опубликовано Iryna Gerashchenko Среда, 25 июля 2018 г.

Напомним, во время заседания ТКГ в Минске 25 июля 2018 года Украина в Минске заявила о невозможность "референдума" на Донбассе. Взамен украинская сторона в очередной раз выдвинула требование к РФ, чтобы та забрала свои танки и другое вооружение с украинской территории.