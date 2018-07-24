В УЗ розповіли, скільки пасажирських вагонів обладнані кондиціонерами

Менше половини пасажирських вагонів УЗ обладнані кондиціонерами

Кондиціонерами обладнані 1,3 тис. пасажирських вагонів, що знаходяться на ходу в ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ). Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління УЗ Євген Кравцов інтерв'ю РБК-Україна.

Це кількість обладнаних кондиціонерами вагонів становить менше половини всіх, що зараз використовуються для перевезення пасажирів.

"Парк пасажирських вагонів становить три тисячі штук. Ми плануємо в цьому році побудувати і модернізувати двісті вагонів. Тут більш актуальне питання якості цих вагонів. Для прикладу, у нас з кондиціонуванням тільки трохи більше 1,3 тисяч вагонів", - сказав Кравцов.

Він додав, що зараз УЗ за рахунок загального прибутку компанії продовжує субсидувати пасажирські перевезення.

"Економічно це - неправильно. Але держава ставить завдання покращити якість для пасажирів, і ми виконуємо. Я намагаюся знайти механізми, з допомогою яких ми зможемо це зробити з наявними у нас фінансами", - зауважив Кравцов.

Нагадаємо, 23 липня 2018 року Кравцов повідомив, що ПАТ "Укрзалізниця" планує підписати договір із Європейським банком реконструкції та розвитку про надання кредиту на будівництво нових вагонів. Кредит буде наданий без умови про надання державних гарантій під хороший відсоток. Мова йде про кредит у розмірі 150 мільйонів доларів.