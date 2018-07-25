Україна у Мінську заявила про неможливість "референдуму" на Донбасі, - Геращенко

Геращенко закликала Росію не повторювати на Донбасі злочин, який РФ здійснила у Криму

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що проведення Росією "референдуму" на Донбасі буде нічим іншим, як тяжким міжнародним злочином. Про це вона написала у своєму Facebook.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри... Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

Нардеп зазначила, що українська сторона на ТКГ і політичній підгрупі чітко заявила, що що ні про які референдуми на окупованих українських территоріях не може йти мови.

"На ТКГ і на політичній підгрупі українська сторона поставила росіянам ще одне питання: чи піднімалася на саміті в Гельсінкі ідея "референдуму" на Донбасі. Ми чітко заявили, що ні про які референдуми на окупованих українських землях не може йти й мови. І замість вигадувати чергові сценарії розчленування України, ми вимагаємо від РФ забрати свою зброю і техніку, й розформувати усі створені Кремлем фейкові "органи влади" на Донбасі", - підкреслила парламентар.

Геращенко закликала Росію не повторювати на Донбасі злочин, який вона здійснила у Криму.

"Як справедливо зазначив посол О. Моцик, проведення іноземною державою референдуму на території іншої суверенної держави є тяжким міжнародним злочином. Росія один такий злочин вже здійснила в Криму. Не варто повторювати на Донбасі, де РФ і її маріонетками вже здійснено тисячі злочинів проти людяності... Про все це нагадуємо щоразу в Мінську. Й очікуємо від уряду нових позовів проти РФ в міжнародні суди", - сказала нардеп.

Нагадаємо, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що запропонований РФ "референдум" на Донбасі обговорять політдиректори країн "нормандської четвірки" у кінці тижня.

Офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт заявила, що результати "референдуму" на території Донбасу були б визнані нелегітимними.