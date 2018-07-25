Україна вимагає від РФ повернути вкрадені бойовиками вагони УЗ

Вагони перебувають в окупованому Донецьку

Україна вимагає від Росії та бойовиків повернути вкрадені вагони "Укрзалізниці", що були придбані державою за кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це написала перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook за підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську.

За словами Геращенко, наразі вагони знаходяться в окупованому Донецьку. Всього таких вагонів є 85.

"В економічній групі українська сторона поставила питання крадіжок української власності, зокрема, й 85 вагонів "Укрзалізниці", свого часу придбаних за кредит ЄБРР, і які зараз знаходиться в окупованому Донецьку", - зазначила нардеп.

Парламентар підкреслила, що на сепаратистських та російських сайтах є оголошення щодо їх продажу. В оголошення зазначається, що вагони начебто нікому не належать.

"На російських та сепаратистських сайтах є оголошення , що вони "нічийні" і їх... можна купити. Так завжди діють мародери і крадії - крадуть і продають крадене. Ми вимагаємо від РФ і бойовиків віддати крадене, а не перепродавати його у кращих злодійських традиціях", - зазначила Геращенко.

Мінськ. Було гаряче. Україна підняла як пріорітетні наступні питання. Перше: порушення режиму тиші з боку ОРДЛО , попри... Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 25 липня 2018 р.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ у Мінську 25 липня 2018 року Україна у Мінську заявила про неможливість "референдуму" на Донбасі. Натомість українська сторона вкотре висунула вимогу до РФ, щоб та забрала свої танки та інше озброєння з української території.