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Украина требует от омбудсмена РФ обратиться к Путину с просьбой помиловать Сенцова

НовостиОбщество    26.06.2018 - 14:56
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Вице-спикер ВР Геращенко заявила, что состояние здоровья Олега Сенцова критический

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (РФ) Татьяна Москалькова должна обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Она прокомментировала ответ Кремля относительно того, что Россия не может помиловать Сенцова на просьбу генсека Совета Европы Турбьерна Янгланда, "потому что это не предусмотрено законодательством".

"То есть, Савченко по просьбе родственников убитых журналистов можно было помиловать, а Олега нет! Требуем от Москальковой в таком случае обратиться к Путину с просьбой немедленно помиловать Олега, состояние которого критическое", - отметила Геращенко.

Также она отметила, что Москалькова должен предоставить честную информацию о состоянии здоровья Сенцова, "а не те взаимоисключающие сентенции о голодает не голодает/набрал кг/получает витамины, которые выдает в эти дни".

"Людмила Денисова имеет тревожную информацию, из которой можно сделать вывод, что Олега могут кормить принудительно", - отметила Геращенко.

Вице-спикер парламента добавила, что тема заложников и политзаключенных будет очень жестко звучать в четверг в Страсбурге, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Украинская делегация готовится.

 

В Киев прибыла российская омбудсвумен Т. Москалькова, которой ,как исключение, сняли запрет на в'ізд ( внесена в черные...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что если она не может попасть к украинским политзаключенным в Российской Федерации, то и российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сможет попасть к заключенным в Украине.

В Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова по просьбе генсека Совета Европы Москалькова заявила, что Сенцов отказался от встречи с врачами
Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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