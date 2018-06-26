Денісова: якщо я не можу потрапити до українців у РФ, Москалькова не зможе потрапити до ув'язнених в Україні

Денісова заявила, що не приїде сьогодні в Україну для зустрічі з Москальковою

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що якщо вона не може потрапити до українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ), то і російський омбудсмен Тетяна Москалькова не зможе потрапити до ув'язнених в Україні. Про це Денісова заявила в ефірі "112 Україна".

"Наш президент виконав усі домовленості. Він дійсно зняв заборону на в'їзд Тетяни Москалькової в Україну. Але все інше вимагає синхронності та взаємності в діях. Якщо я не можу потрапити до нашим політв'язнів, то і Москалькова не може потрапити до своїх громадян, які перебувають на території України", - зазначила Денісова.

Крім того, Денісова заявила, що не приїде в Україну для зустрічі з Москальковою, оскільки знаходиться в Росії, щоб зустрітися з Романом Сущенком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Московський міський суд (Російська Федерація) сьогодні, 26 червня 2018 року, вирішить питання з допуску Денісової до Сущенка.