Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

"Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции", - заявил министр.

Украина, по его словам, хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

Отметим, вчера канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона заявили о необходимости возобновления диалога с Россией.

Однако, лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.