UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным

Автор: Анастасия Рокитна

Украина резко отреагировала на предложение Германии и Франции возобновить саммит Россия-ЕС. Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

"Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции", - заявил министр.

Украина, по его словам, хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

Отметим, вчера канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона заявили о необходимости возобновления диалога с Россией.

Однако, лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Более того, лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЕвросоюзФранцияРоссийская ФедерацияГерманияДмитрий Кулеба