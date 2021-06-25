Україна вимагає пояснень від Франції та Німеччини через ініціативу відновити діалог з Путіним

Кулеба заявив, що Україна буде детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж.

"Переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції", - заявив міністр.

Україна, за його словами, хоче краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься зі санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у нормандському форматі.

Зазначимо, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили про необхідність відновлення діалогу з Росією.

Втім, лідери Євросоюзу відхилили заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.