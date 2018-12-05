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Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и пригрозил последствиями

Новости » Политика    05.12.2018 - 02:37
Госдеп призвал власти РФ освободить украинских моряков и пригрозил последствиями
Иллюстративное фото (flickr.com/secdef)

В Госдепе заявили, что противном случае их ожидают "последствия и боль"

В Государственном департаменте США призвали российские власти освободить украинских моряков, что были захвачены вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа.

Высокопоставленный чиновник Госдепа заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

"Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем", - сообщил чиновник.

Также он добавил, что этот вопрос они не намерены выпускать из внимания, а также намерены повышать цену, что будет необходимо заплатить.

"И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что у русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания", - добавил чиновник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США и ЕС намерены выработать общую позицию по давлению на Россию. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, который находится с визитом в Европе, в ходе встреч министров иностранных дел стран НАТО и в ОБСЕ намерен вместе с Евросоюзом выработать общую позицию по давлению на Россию с требованием освободить захваченных ею украинских моряков.

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