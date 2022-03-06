Украина требует от Грузии отказаться от торговых отношений с Россией

"Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей", - пишет Николенко.

Украина, со своей стороны, призывает Тбилиси отмежеваться от Российской Федерации, которая продолжает свои военные преступления на территории нашей страны, поскольку их торговые отношения будут продолжать кровавую войну.

"Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время наверняка власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов", - добавил Николенко.

В то же время торговые отношения между Россией и Грузией осудил и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Неужели снятие санкций с 15 грузинских производителей молока стоят нашей тысячелетней дружбы? Нашей совместной многолетней борьбы? Наших общих стремлений?Неужели вы не видите, что грузинский народ, который выходит на площадь поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности?",- заявил Стефанчук.