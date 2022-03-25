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Украина требует от ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью

Фото: Украина требует от ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Европейскую комиссию по усилению экономического давления на Российскую Федерацию и Беларусь. В частности, речь идет о полном прекращении наземного, морского сообщением со странами-агрессорами и блокировании возможности перевозки грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ.

"Несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели", - говорится в сообщении.

В обращении Мининфраструктуры предложило заблокировать наземное, морское сообщение с РФ, отменить возможность перевозки грузов и людей через страны ЕС и запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых в Российской Федерации и Беларуси.

Таким образом Украина требует исключить возможность для страны-агрессора получать товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

Напомним, что ранее МИУ призвало ЕС закрыть все порты и доступ к автомобильной сети для российских и связанных с Россией компаний, а также для белорусских перевозчиков.

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