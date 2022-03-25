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Україна вимагає від ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю

Фото: Україна вимагає від ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство інфраструктури України звернулось до Європейської комісії щодо посилення економічного тиску на Російську Федерацію та Білорусь. Зокрема, йдеться про повне припинення наземного, морського сполученням з країнами-агресорами та блокування можливості перевезення вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІУ.

"Попри вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", - йдеться у повідомленні.

У зверненні Мінінфраструктури запропонувало заблокувати наземне, морське сполучення з РФ, скасувати можливість перевезення вантажів і людей через країни ЄС та заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та Білорусі.

Таким чином Україна вимагає виключити можливість для країни-агресора отримувати товари подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

Нагадаємо, що раніше МІУ закликало ЄС закрити усі порти та доступ до автомобільної мережі для російських та пов’язаних з Росією компаній, а також для білоруських перевізників.

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