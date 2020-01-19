Украина требует от Британии убрать трезубец из террористических символов

Британия внесла изображение трезубца, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы. Великобритания должна как можно быстрее исключить изображение украинского трезубца из руководства.

"Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении представительства.

Напомним, в прошлом году американский конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз опубликовал письмо к государственному секретарю США Майку Помпео с требованием внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций. Соответствующее обращение поддержали еще 39 членов американского Конгресса.

Позже в Министерстве внутренних дел назвали намерение внести украинский полк "Азов" в список террористических организаций попыткой дискредитации Национальной гвардии и желанием ослабить позицию Украины в мире. В МВД подчеркнули, что "Азов" является законным регулярным подразделением НГУ.