Україна вимагає від Британії прибрати тризуб з терористичних символів

Британія додала зображення тризуба, який є конституційним гербом України, до антитерористичного посібника, розробленого поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Британії в Twitter.

У посольстві наголосили, що жодні пояснення таких дій з боку Лондона не припустимі. Британія повинна якнайшвидше виключити зображення українського тризубу з посібника.

"Включення тризуба, конституційного символу герба України, в посібник з питань екстремізму для британських вчителів і медичного складу, підготовленого контртерористичною поліцією, надзвичайно обурливо. Ніякі пояснення неприпустимі. Ми вимагаємо, щоб тризуб був виключений з посібника і було принесено офіційні вибачення", - йдеться в повідомленні представництва.

Нагадаємо, минулого року американський конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист до державного секретаря США Майка Помпео з вимогою внести український полк "Азов" до списку терористичних організацій. Відповідне звернення підтримали ще 39 членів американського Конгресу.

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ назвали намір внести український полк "Азов" до списку терористичних організацій спробою дискредитації Національної гвардії та бажанням послабити позицію України у світі. У МВС наголосили, що "Азов" є законним регулярним підрозділом НГУ.