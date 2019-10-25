Аваков отреагировал на возможность внесения полка "Азов" в список террористов в США

Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Аваков считает, что это попытка дискредитации спецподразделения Национальной гвардии

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что попытка дискредитации спецподразделения Национальной гвардии "Азов" является желанием ослабить позицию украинского государства в мире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Аваков отмечает, что спецподразделение "Азов" является законным регулярным подразделением Национальной гвардии Украины.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения" Азов "воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение" Азов "и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире ", - заявил он.

Напомним, несколько дней назад конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз опубликовал письмо к государственному секретарю Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" вместе с двумя праворадикальными организациями в список террористических организаций. Соответствующее обращение поддержали еще 39 членов американского Конгресса.

В обращении конгрессмены заявили, что полк "Азов" связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого рок.

Отметим, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, общее число погибших достигло 51. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.