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Украина требует большего присутствия наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Разумков

Суббота 31 октября 2020 00:05
Украина требует большего присутствия наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков во время встречи с главой МИД Германии Гайко Маасом обсудил присутствие СММ ОБСЕ в Украине. Разумков отметил важность увеличения количества представителей миссии.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Глава парламента отметил, что для Украины важно сотрудничество в рамках ОБСЕ.

"Он добавил, что ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является Специальная мониторинговая миссия (СММ), отметив, что Украина нуждается в большей присутствия СММ на неконтролируемой части Донбасса", - говорится в сообщении.

Разумков также напомнил, что режим тишины на Донбассе было установлено с 27 июля, однако, 30 октября он был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, вечером 30 октября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе, в ходе которого стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет больше внимания уделять оккупированном Крыму.

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