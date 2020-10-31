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Україна потребує більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - Разумков

Субота 31 жовтня 2020 00:05
Україна потребує більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Верховної ради Дмитро Разумков під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом обговорив присутність СММ ОБСЄ в Україні. Разумков наголосив на важливості збільшення кількості представників місії.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Глава парламенту відзначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ.

"Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Разумков також нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, 30 жовтня він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі, в ході якого сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ буде більше уваги приділяти окупованому Криму.

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