Україна потребує більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Голова Верховної ради Дмитро Разумков під час зустрічі з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом обговорив присутність СММ ОБСЄ в Україні. Разумков наголосив на важливості збільшення кількості представників місії.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Глава парламенту відзначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ.

"Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Разумков також нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, 30 жовтня він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі, в ході якого сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ буде більше уваги приділяти окупованому Криму.