Украина в ТКГ призвала Россию выполнить договоренность о подконтрольности ДФС

Соответственно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины

Украинская сторона призвала Россию выполнить договоренность по Донецкой фильтровальной станции (ДФС), согласно которой станция должна быть подконтрольной Украине. Об этом шла речь во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 13 июня, сообщила Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В частности, в ходе переговоров отмечалось, что ситуация вокруг ДФС вызывает все большую тревогу.

"Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ. Соответственно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", - отметила Олифер.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Напомним, сегодня, 13 июня 2018 года, началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Перед заседанием первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко обратилась к представителям России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных.

Отметим, что в Авдеевке в связи с приостановлением работы ДФС было объявлено чрезвычайную ситуацию.