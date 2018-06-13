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У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:44
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Оліфер (facebook.com-darka.olifer)

У Мінську також тривають засідання робочих підгруп контактної групи

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 13 червня 2018 року, почалося засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - написала вона.

 

В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи.

Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

До цього, прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі повідомляла про початок засідань робочих підгруп контактної групи у Мінську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший віце-спікер Верховної ради України, представник України у контактній групі Ірина Геращенко просить представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв‘язнів.

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Теги публікації: Донбас, Минск, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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