У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу

У Мінську також тривають засідання робочих підгруп контактної групи

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 13 червня 2018 року, почалося засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"В Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - написала вона.

В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи. Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

До цього, прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі повідомляла про початок засідань робочих підгруп контактної групи у Мінську.

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/NrS2XDlo3o — МИД Беларуси (@BelarusMID) June 13, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший віце-спікер Верховної ради України, представник України у контактній групі Ірина Геращенко просить представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв‘язнів.