Україна у ТКГ закликала Росію виконати домовленість щодо підконтрольності ДФС

Відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Донецька фільтрувальна станція має перебувати під контролем України

Українська сторона закликала Росію виконати домовленість щодо Донецької фільтрувальної станції (ДФС), згідно з якою станція має бути підконтрольною Україні. Про це йшлося під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську у середу, 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Зокрема, у ході переговорів зазначалось, що ситуація навколо Донецької фільтровальної станції викликає все більшу тривогу.

"Систематичні обстріли з боку НЗФ ОРДО загрожують безпеці працівників станції та водопостачанню, яке є життєво необхідним для величезної кількості людей. На цій ділянці РФ досі не дає гарантій безпеки для працівників, ремонтників та СММ ОБСЄ. Відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Донецька фільтрувальна станція має перебувати під контролем України. Саме тому закликаємо РФ в найкоротші терміни забезпечити виконання цієї домовленості", - зазначила Оліфер.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня 2018 року, почалося засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Перед засіданням перший віце-спікер Верховної ради України, представник України у контактній групі Ірина Геращенко звернулась до представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв‘язнів.

Зазначимо, що в Авдіївці у зв'язку із зупиненням роботи ДФС було оголошено надзвичайну ситуацію.