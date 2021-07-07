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Украина в ТКГ призвала российскую сторону ускорить обмен пленными

Автор: РБК-Украина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала делегацию из России ускорить процесс подготовки к обмену пленными. В частности, из-за конфликта лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"Украина и ОБСЕ призвали Российскую Федерацию к ускорению процесса подготовки к следующему этапу взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина и новоназначенный модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали Россию подготовить к следующему заседанию актуальные списки удерживаемых лиц для ускорения процесса обмена пленными.

Напомним, представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.

Кроме того, 9 июня на заседании ТКГ украинская сторона призвала пророссийских боевиков отдать Украине четырех тяжелобольных пленных украинцев.

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обмен пленнымиКонтактная группа