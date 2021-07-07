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Україна в ТКГ закликала російську сторону прискорити обмін полоненими

Автор: РБК-Україна

Українська делегація в Тристоронній контактній групі закликала делегацію з Росії прискорити процес підготовки до обміну полоненими. Зокрема, через конфлікт осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу української делегації в ТКГ.

"Україна і ОБСЄ закликали Російську Федерацію до прискорення процесу підготовки до наступного етапу взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна і новопризначений модератор гуманітарної підгрупи Шарлотта Реландер закликали Росію підготувати до наступного засідання актуальні списки утримуваних осіб для прискорення процесу обміну полоненими.

Нагадаємо, представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія використовує українських політв'язнів у політичних цілях. Зокрема, в обмін на виконання політичних вимог, які є для України нереальними.

Крім того, 9 червня на засіданні ТКГ українська сторона закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох тяжкохворих полонених українців.

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