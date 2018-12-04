ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина в ТКГ призвала миссию ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря, - Геращенко

Новости » Политика    04.12.2018 - 17:10
Украина в ТКГ призвала миссию ОБСЕ начать мониторинг акватории Азовского моря, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) призвала миссию ОБСЕ немедленно начать мониторинг акватории Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что украинская сторона в рамках заседания в Минске выразила решительный протест против открытой вооруженной агрессии РФ в Азовском море.

"(Украинская сторона в Минске, - ред.) призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники", - написала Геращенко.

Кроме того, украинская сторона выразила решительный протест недопуску миссии ОБСЕ в оккупированный Новоазовск и другие оккупированные РФ территории.

"При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове. На агрессоре и шапка горит", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, российская сторона дважды отказывалась обсуждать инцидент в Азовском море в рамках видеоконференции трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложит установить очередной режим тишины в районе операции объединенных сил (ООС) во время новогодних праздников и на весь период зимних каникул.

Глава МИД Литвы призвал усилить санкции против РФ из-за агрессии в Азовском море Украина предложит на ТКГ режим тишины на время зимних праздников, - Марчук
Новости Украины Азовское мореКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь