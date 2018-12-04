Україна у ТКГ закликала місію ОБСЄ розпочати моніторинг акваторії Азовського моря, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала місію ОБСЄ негайно розпочати моніторинг акваторії Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що українська сторона у рамках засідання у Мінську висловила рішучий протест проти відкритої збройної агресії РФ в Азовському морі.

"(Українська сторона у Мінську, - ред.) закликала СММ ОБСЄ, мандат якої розповсюджується на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які мають бути вільні, згідно мінських угод, від важкої зброї і техніки", - написала Геращенко.

Крім того, українська сторона висловила рішучий протест недопуску місії ОБСЄ до окупованого Новоазовська та інших окупованих РФ територій.

"При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові. На агресорі і шапка горить", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, російська сторона двічі відмовлялася обговорювати інцидент в Азовському морі в рамках відеоконференції тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запропонує встановити черговий режим тиші у районі операції об'єднаних сил (ООС) під час новорічних свят та на весь період зимових канікул.