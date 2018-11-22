Украина в ТКГ предложила переформатировать политическую подгруппу

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений в ОРДЛО

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила переформатировать политическую подгруппу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что заседания всех подгрупп украинская сторона начинала с протеста против "выборов" на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений.

"Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, не признании их международным сообществом, несоответствии их букве и духу минских соглашений, ничтожестве их результатов... Поддержка РФ этих псевдовыборов отбрасывает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их", - написала Геращенко.

Кроме того, она отметила, что Украина предложила переформатировать политическую подгруппу и начать это переформирования с самороспуска всех так называемых институций и учреждений республик" в ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ТКГ инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября.

Отметим, сегодня на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет.