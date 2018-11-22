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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 18:39
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В течение дня боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) за день, 22 ноября 2018 года, ни один украинских военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В частности, из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь в районе хутора Вильный. Кроме того, боевики применяли противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие неподалеку Луганского.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал - в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решения на открытие огня в ответ. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона в контактной группе инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября, при условии соблюдения режима тишины.

Отметим, вчера, 21 ноября, в районе проведения ООС оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военный был ранен. 

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