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Обстрелы и дистанционное минирование: боевики и дальше нарушают перемирие на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 28 марта 2021 18:32
Обстрелы и дистанционное минирование: боевики и дальше нарушают перемирие на Донбассе Фото: украинский военный на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбассе российские боевики нарушили режим перемирия семь раз в воскресенье, 28 марта. Потерь среди личного состава нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В течение суток были зафиксированы шесть обстрелов и одно дистационное минирование.

Возле населенных пунктов Талаковка и Водяное на Приазовье боевики стреляли из минометов 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия. Рядом с городком Пивденне стреляли из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское враг минировал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов минам ПОМ-2.

Обо всех фактах нарушения режим прекращения огня сообщили представителям миссии ОБСЕ.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что президент России Владимир Путин в отношении войны на Донбассе занял выжидательную позицию. Он ищет слабое место, чтобы решить конфликт на языке ультиматумов.

Также утром сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима "тишины".

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