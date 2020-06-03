ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" оценили вероятность проведения выборов в ОРДЛО

Новости » Политика     03.06.2020 - 19:28
В "Слуге народа" оценили вероятность проведения выборов в ОРДЛО
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Главным условием проведения выборов в ОРДЛО остается украинский контроль над границей

Проведение местных выборов на всей территории Украины сейчас выглядит как маловероятный сценарий. Но все может измениться, если на Донбассе смогут реализовать "компонент безопасности".

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ефире "Украина 24".

По его словам, все будет зависеть от того, сможет ли Украина организовать так называемый "компонент безопасности".

"В первую очередь, это восстановление оригинальных украинских границ. Если на границе с Ростовом будут наши пограничники и наши военные, то теоретически - это возможно. По состоянию на сейчас, ситуация такая, что это выглядит маловероятным. Но вы понимаете, все же может измениться. Ведь мы имеем 4 или 5 месяцев до этого (до выборов - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, в Кабинете министров назвали вероятную дату решения о проведении выборов на Донбассе.

Также в правительстве озвучили условия, при которых выборы в ОРДЛО могут состояться параллельно с местными выборами по всей Украине.

В то же время, в Офисе президента заявили, что вопрос проведения выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей все еще не решен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины ДонбассМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь