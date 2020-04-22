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Україна в ТКГ ініціювала створення групи для відновлення контролю над держкордоном

Новини » Політика     22.04.2020 - 20:56
Україна в ТКГ ініціювала створення групи для відновлення контролю над держкордоном
Фото: представник України в ТКГ Леонід Кучма (РБК-Україна)

Тристороння контактна група провела чергову зустріч у режимі відеоконференції

Українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, 22 квітня Тристороння контактна група провела чергову зустріч у режимі відеоконференції.

"На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних та митних служб України та Росії для вироблення механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону", - йдеться в повідомленні

При цьому зазначається, що можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.

Крім того, в рамках підгрупи з безпеки продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів.

"Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру і створювати осередки безпеки для місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

В гуманітарній підгрупі продовжена робота по формуванню списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контактна група домовилася подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Крім того, переговори про розведення на Донбасі в черговий раз провалилися. Представники Києва стверджують, що в цьому питанні є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною, щоб зірвати виконання рішень нормандського саміту.

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