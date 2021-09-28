Україна втрачає гроші на експорті металобрухту, необхідно ввести мораторій на вивіз сировини, - нардеп

Україна наблизилася ще на один крок до масштабної кризи в металургійній галузі: експорт брухту досяг катастрофічних обсягів, і деякі заводи вже почали знижувати обсяги виробництва. При цьому на експорті сировини Україна нічого не заробляє, тому що експортери виводять валютний прибуток в офшори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Муси Магомедова в колонці для Мінпром .

Нардеп нагадав, що ще в липні, коли ситуація стала критичною, а склади підприємств спорожніли, металурги вперше попросили Кабмін ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту з України та попередили: гострий дефіцит сировини може зовсім скоро привести до зупинки металургійних підприємств.

"На жаль, уряд продовжує ігнорувати голос бізнесу. І це виглядає дивно - зважаючи на те, що, за оцінками експертів, переробка брухту дає в бюджет в десятки разів більше податків, ніж його експорт", - підкреслив Магомедов.

За його даними, через форсований експорт запаси брухту в Україні скоротилися з 350 тис. тонн в січні до 130 тис. тонн в серпні. Таким чином металургія впритул підійшла до так званого технологічного мінімуму, за яким можливі тимчасові зупинки окремих виробництв і навіть цілих підприємств. Це призведе до значних втрат для національної економіки. За оцінками експертів, якщо метпідприємства почнуть зупинятися, то до кінця 2021 року країна втратить 1,5 млрд доларів валютних надходжень.

"Саме ж образливе, що при цьому на експорті брухту країна нічого не заробляє: як пишуть мої колеги-нардепи, поки металурги скорочують виробництво через дефіцит брухту, експортери брухту масово вивозять гроші в офшори. Тобто, Україна втрачає двічі - замість того, щоб на державному рівні захистити металургійну галузь і бюджет", - пояснив Магомедов.

Він підкреслив, що якщо не ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту, до кінця поточного року з України можуть вивезти близько 1,5 млн тонн брухту. Все, що отримає при цьому бюджет - 2,5-3 млрд грн податків у вигляді експортного мита на брухт. Але якби цю сировину переробили в сталь - в бюджет країни надійшло б 85 млрд грн податків, тобто, майже в 30 разів більше.