Украина в течение недели может присоединиться к энергосистеме Европы - к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Он отметил, что на сегодняшний день, решаются технические вопросы присоединения энергосистемы Украины к ENTSO-E. "Буквально на днях все будет закончено. И мы очень оптимистично смотрим и в ближайшую неделю ожидаем на наше присоединение", - сказал он.