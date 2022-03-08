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Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи

Автор: Юрій Дощатов

Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи - до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

Він зазначив, що на сьогоднішній день, вирішуються технічні питання приєднання енергосистеми України до ENTSO-E. "Буквально днями все буде закінчено. І ми дуже оптимістично дивимося і в найближчий тиждень очікуємо на наше приєднання", - сказав він.

Енергосистема України з 24 лютого відключилася від систем Росії та Білорусі і перейшла в ізольований режим.

Об'єднання з ENTSO-E дозволить Україні отримати додаткові надійні поставки електроенергії на випадок непередбачуваних дій Кремля. На першому етапі після приєднання будуть можливі лише технічні перетоки Е / Е для підтримки системи в екстрених випадках. Комерційні, тобто експорт та імпорт поки проводити не будуть.

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