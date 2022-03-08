Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи - до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

Він зазначив, що на сьогоднішній день, вирішуються технічні питання приєднання енергосистеми України до ENTSO-E. "Буквально днями все буде закінчено. І ми дуже оптимістично дивимося і в найближчий тиждень очікуємо на наше приєднання", - сказав він.