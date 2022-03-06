Энергосистема Украины в условиях войны. Есть ли риски для страны

В Украине уже одиннадцатый день идет война, начатая Россией. Несмотря на активные боевые действия, энергосистема страны работает стабильно. Запасов энергоресурсов достаточны для бесперебойного снабжения потребителей газом и теплом. Но есть серьезные риски, угрожающие не только Украине, а и всей Европе. О них – в материале РБК-Украина.

Работа энергетической системы Украины поддерживается в стабильном режиме. С 24 февраля система, как и планировалось, была отключена от энергосистем России и Беларуси и переведена в автономный режим. Так она должна была работать трое суток, а затем снова вернуться в параллельный режим. Однако из-за продолжающихся атак РФ, автономный режим пришлось продлить на неопределенный срок.

Работа в изоляции показала абсолютную надежность линий передач и систем управления процессами даже в условиях военных действий. "Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии", - заявили в "Укрэнерго".

В компании обратились к Европе с просьбой ускорить присоединение Украины к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Еврокомиссия и ENTSO-E дали положительный ответ.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что синхронизация украинской энергосистемы с энергосетью континентальной Европы – это стратегическая инициатива по повышению энергонезависимости. Она сообщила, что Совет ЕС также поддержал это решение.

"Таким образом, ЕС будет в дальнейшем сотрудничать с ENTSO-E с целью скорейшего присоединения украинской энергосистемы к европейской", - отметила Симсон.

Присоединение к ENTSO-E возможно уже до середины марта. "Мы каждый день работаем над техническим подключением. Дедлайн где-то 14 марта", – заявил министр энергетики Герман Галущенко. Однако, возможно, что присоединение произойдет и раньше, сказали РБК-Украины несколько собеседников в правительстве.

Объединение с ENTSO-E позволит Украине получить дополнительные надежные поставки электроэнергии на случай непредсказуемых действий Кремля. После присоединения будут возможны лишь технические перетоки для поддержки системы в экстренных случаях – коммерческие, то есть экспорт и импорт пока проводить не будут.

Основная угроза на АЭС

Тепло- и гидроэлектростанции на сегодняшний день в Украине работают стабильно, и охрана объектов осуществляется в усиленном режиме. Тогда как на Запорожской АЭС возник ряд угроз, когда 3 марта оккупанты прорвали оборону Энергодара и продвинулись к станции. В результате обстрела пострадал 1-й энергоблок. На станции возник пожар, но его удалось ликвидировать. Радиационное состояние в городе в норме.

Из 6 блоков станции в остался работать лишь №4. Остальные отключены. Блок №1 находится в планово-предупредительном ремонте, №№ 2, 3 отключены от сети и производится охлаждение ядерных установок, на 5, 6 блоках– также охлаждение установок.

Охлаждение ядерного топлива происходит согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. "Потеря возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. По результатам такого события может превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи", - говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Но кроме шести энергоблоков на площадке ЗАЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов тоже приведет к радиоактивному выбросу, отмечают в ГИЯРУ.

Пока глобальных проблем в общей сети не происходит. Из-за боевых действий есть локальные повреждения, которые ликвидируются по мере возможности, отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, только за сутки 3 марта возобновились энергоснабжение более чем для 200 тысяч человек.

Какими будут последующие действия оккупантов – предположить невозможно. Но захват АЭС – это в любом случае угроза для ядерной безопасности страны и Европы. Захватчики могут использовать угрозу разрушения АЭС как орудие шантажа не только Украины, но и Европы и всего мира. Поэтому Украина обратилась с запросом в МАГАТЭ и международной общественности для закрытия неба над нашей страной.

Но это предложение пока не поддержано. США опасаются прямого военного конфликта. "Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент " – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тем временем советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль предлагает поднять вопрос о конфискации всех энергетических активов России как оружия.

"Энергетические активы – это оружие. Оружие конфисковывают. Мы можем и должны требовать полной конфискации всех энергетических активов Российской Федерации в мире. Мы можем и должны использовать эти активы для того, чтобы увеличить фонд восстановления Украины", - заявила она.

Экономить электроэнергию не надо

По разным каналам коммуникаций в последнее время распространяется фейковая информация о необходимости экономии электроэнергии. На самом деле экономия, особенно в пиковые периоды – утром и вечером, нанесет лишь вред. При существенном росте потребления или резком снижении генерирующие мощности придется отключать, тем более, в условиях автономной работы энергосистемы.

Сейчас, поскольку потребление э/э и так снизилось из-за войны, искусственная экономия может только навредить. Массовое выключение света и электроприборов усложнит балансировку энергетической системы», отмечают в "Укрэнерго". Выключать свет и приборы нужно только в случае воздушной тревоги и покидая помещения.

Пока, отмечают в компании, график потребления электроэнергии находится в пределах нормы без критических изменений – поддерживается нормативная частота 50 Гц, энергия подается во все регионы Украины.

Запасы энергоносителей пока в норме

Запасы энергоносителей в Украине на начало марта достаточны для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией и теплом. Топлива для АЭС закуплено впрок - больше чем на год.

Относительно теплая зима существенно сократила расход газа и угля. К тому же уголь удалось сэкономить за счет импорта электроэнергии из Беларуси и пополнить запасы поставками из США, Колумбии и других стран. Так что дефицита быть не должно.

С 3 марта в связи с проведением боевых действий временно был введен запрет на импорт украинского газа, правда, он не касается объемов, которые сберегаются в Украине в режиме таможенного склада.

Транзит российского газа через Украину после информации об отказе Европы о фактическом замораживании процесса запуска "Северного потока - 2" увеличился почти вдвое – до контрактных 109 млн кубометров в сутки.

"Нафтогаз" по мере финансовых и технических возможностей понемногу импортирует газ из Европы. Но его цена на европейских хабах не снижается, несмотря на скорое завершение отопительного сезона. На фоне информации о, мягко говоря, не очень радужних перспективах СП-2, трейдеры отказываются от российского газа и цена на биржах превышает 2000 долларов.

Так что пока ждать существенного снижения цен оснований нет. Даже если российскому газу на рынке Европы найдут замену в виде сжиженного газа из других стран, то его цена будет довольно высокой.

В такой ситуации, объем средств, необходимый на закачку газа в хранилища Украины на следующую зиму, в итоге может превысить самые негативное ожидания. Однако есть надежда, что деньги на газ можно будет привлечь за сет заимствований у международных финансовых организаций и гарантий США.