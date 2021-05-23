Украина сыграла вничью с Бахрейном в рамках подготовки к Чемпионату Европы

В этом матче Шевченко не мог рассчитывать на "легионеров" украинской сборной. Среди них Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Брюгге"), Андрей Ярмоленко ("Вэст Хэм"), Богдан Михайличенко ("Андрелехт"), Эдуард Соболь ("Брюгге") и Андрей Лунин ("Реал Мадрид"). Также из-за травм выбыли Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Владимир Шепелев, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка продолжают восстанавливаться, а Виктор Корниенко приболел.

Главной задачей перед желто-синими в матче с Бахрейном была подготовка в Чемпионату Европы и наигрывание состава. Да и играли украинцы под нагрузкой - еще утром, накануне матча, проводили небольшую тренировку. В итоге, в первой половине, хоть мяч и контролировала Украина, но особо реальных возможностей для гола не было. Пожалуй, самым опасным моментом украинцев был удар со штрафного метров из 25-ти от Марлоса аж на 39-й минуте. Но мяч прошел немного мимо стойки.

А вот во второй половине игра немного оживилась. Причем вся опасность, в основном, исходила от все того же Марлоса. Уже на старте он имел куда более реальный шанс размочить счет. На 48-й минуте после подачи с левого фланга украинский бразилец опередил защитника Бахрейна, но метров с шести пробил выше ворот. Спустя еще пару минут пробил уже в створ, сместившись с фланга в центре, но мяч попал в руки вратаря.

После Марлос еще несколько раз пытался вывести на убойную позицию партнеров и один раз у него это вышло. На 68-й минуте он выдал идеальный пас в разрез на Добвыка, который, обыграв уже вратаря, не смог попасть в пустые ворота, хоть и был под углом - штанга.

И когда казалось, что гол в ворота Бахрейна назревает, пенальти в собственные ворота привез Трубин. Игроки Бахрейна забросили со своей половины поля мяч в штрафную украинцев, где вратарь желто-синих, пытаясь сыграть в мяч, срубил Аль-Хумайдана, который вряд ли как-то мог угрожать воротам с той позиции. В итоге пенальти, который "паненкой" реализовал Дхия - 0:1.

Украинцам удалось спастись уже в добавленное время. На 91-й минуте Довбык мощно прострелил вдоль вратарской, а Цыганков замкнул передачу, отправив мяч в пустые ворота - 1:1.

Состав Украины

Трубин - Тымчик (Караваев, 78), Кривцов (Попов, 63), Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64), Шапаренко - Зубков (Цыганков, 46), Марлос - Беседин (Довбык, 46)