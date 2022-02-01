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Украина сыграет против России в полуфинале футзального Евро

Автор: Андрей Вырва

В матче 1/4 финала Чемпионата Европы между сборными Грузии и России определялся соперник сборной Украины в полуфинале. Россия выиграла со счетом 3:1.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Россия – Грузия – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Бранко, 24

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей. Однако в начале второго тайма Ниязов вывел россиян вперед. Но через минуту Бранко сравнял счет.

На 28-й минуте Чишкала вывел Россию вперед, а за шесть секунд до конца матча он сделал дубль оформив окончательный результат: Грузия – Россия 1:3.

В пятницу 4 февраля в 19.00 начнется полуфинальный матч Евро между сборными Украины и России, который пройдет в Амстердаме.

Напомним, что сборная Украины в матче 1/4 финала одержала победу над сборной Казахстана со счетом 5:3.

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