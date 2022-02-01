Україна зіграє проти Росії в півфіналі футзального Євро

Росія – Грузія – 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: Ніязов, 23, Чішкала, 28, 40 – Бранко, 24

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі та завершився нульовою нічиєю. Проте на початку другого тайму Ніязов вивів росіян вперед. Але через хвилину Бранко зрівняв рахунок.

На 28-й хвилині Чішкала вивів Росію вперед, а за шість секунд до кінця матчу він зробив дубль оформиши остаточний результат: Грузія – Росія 1:3.

В п’ятницю 4 лютого о 19:00 розпочнеться півфінальний матч Євро між збірними України та Росії, який пройде в Амстердамі.