Украина своих не оставляет, готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня независимости, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим... Для нас нет значения это 131 пленник Кремля, 24 моряков, или 45 украинцев в Ухане или 11 погибших во время авиакатастрофы, к сожалению. За одного разведчика мы готовы отдать тысячи, потому что Украина своих не оставляет", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости; из-за карантина главный государственный праздник проходит в нестандартном формате.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве перекрыли улицы и изменили движение общественного транспорта.

Кроме этого, по случаю мероприятий ко Дню независимости правоохранители перешли на усиленный режим работы.