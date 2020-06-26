В Україні за добу 1109 випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Загальна кількість заражених становить 41 117 людей

Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей. К

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

Зазначимо, що в Україні вперше кількість нових випадків COVID-19 перевищила тисячу. Хоча до цього в країні також фіксували ряд антирекордів.

Наприклад, вчора повідомляли про антирекорд, який на 115 випадків був менше від сьогоднішнього.

Новим антилідером по кількості інфікованим стала Львівська область. Після неї Київ, Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо не зупинити зростання кількості випадків коронавірусу, то матимемо пік захворювання прямо посеред літа.

Разом з тим, президент затвердив лікування COVID-19 експериментальними препаратами.

Раніше у МОЗ повідомили, що більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна