UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина стремится отказаться от импорта газа и заместить его собственной добычей, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина имеет огромный потенциал по добыче собственного природного газа, который может полностью заместить импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко.

"Относительно добычи, то здесь Украина имеет огромный потенциал. Есть реальные исследованные участки, где можно добывать. К сожалению, на шельфе это пока невозможно, но после победы мы к этому сразу вернемся. Мы не хотим импортировать газ. От слова совсем. А хотим жить путем собственной добычи. Это первый этап, а второй - когда мы сможем добывать настолько больше, чтобы экспортировать в Европу", - сказал он.

При этом он отметил, что в стране очень упала государственная добыча, а в частном секторе - наоборот выросла. Министр заверил, что после победы будет много инвестиций в добычу газа.

Напомним, ранее одна из основных частных газодобывающих компаний - ДТЭК - прогнозировала, что газодобывающие компании могут инвестировать средства в добычу дополнительных объемов газа в стране, если получат поддержку через приоритетный выкуп украинского газа за гривны перед загрузкой топлива за валюту.

Как отмечалось, с денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% - других налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман ГалущенкоГаз