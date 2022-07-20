Украина стремится отказаться от импорта газа и заместить его собственной добычей, - Галущенко

"Относительно добычи, то здесь Украина имеет огромный потенциал. Есть реальные исследованные участки, где можно добывать. К сожалению, на шельфе это пока невозможно, но после победы мы к этому сразу вернемся. Мы не хотим импортировать газ. От слова совсем. А хотим жить путем собственной добычи. Это первый этап, а второй - когда мы сможем добывать настолько больше, чтобы экспортировать в Европу", - сказал он.

При этом он отметил, что в стране очень упала государственная добыча, а в частном секторе - наоборот выросла. Министр заверил, что после победы будет много инвестиций в добычу газа.

Напомним, ранее одна из основных частных газодобывающих компаний - ДТЭК - прогнозировала, что газодобывающие компании могут инвестировать средства в добычу дополнительных объемов газа в стране, если получат поддержку через приоритетный выкуп украинского газа за гривны перед загрузкой топлива за валюту.

Как отмечалось, с денег, потраченных на покупку украинского газа, 30% вернется в бюджет в виде ренты, а еще 10% - других налогов.