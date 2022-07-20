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Україна прагне відмовитися від імпорту газу і замістити його власним видобутком, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна має величезний потенціал з видобутку власного природного газу, який може повністю замістити імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка.

"Щодо видобутку, то тут Україна має величезний потенціал. Є реальні досліджені ділянки, де можна видобувати. На жаль, на шельфі це поки неможливо, але після перемоги ми до цього одразу повернемося. Ми не хочемо взагалі імпортувати газ. Від слова зовсім. А хочемо жити шляхом власного видобутку. Це перший етап, а другий - коли ми зможемо видобувати настільки більше, щоб експортувати у Європу", - сказав він.

При цьому він зазначив, що в країні дуже впав державний видобуток, а в приватному секторі - навпаки виріс. Міністр запевнив, що після перемоги буде багато інвестицій у видобуток газу.

Нагадаємо, раніше одна з основних приватних газовидобувних компаній - ДТЕК - прогнозувала, що газовидобувні компанії можуть інвестувати кошти у видобуток додаткових обсягів газу в країні, якщо отримають підтримку через пріоритетний викуп українського газу за гривні перед імпортуванням палива за валюту.

Як зазначалось, із грошей, витрачених на купівлю українського газу, 30% повернеться до бюджету у вигляді ренти, а ще 10% - інших податків.

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Герман ГалущенкоГаз