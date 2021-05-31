Украина столкнется с новыми биологическими угрозами: Ляшко сделал заявление
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил украинцев о новых угрозах. В частности, о хронических неинфекционных болезнях, старении населения.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30".
По словам министра, Украину ждут биологические угрозы.
"Хронические неинфекционные болезни, старение населения, возбудители, которые вызывают заболевания как у человека, так и у животного... Это все те угрозы, к которым мы должны готовиться", - заявил он.
Отметим, сейчас в Украине эпидемия коронавируса. Однако, власти сообщают, что заболевание взяли под контроль.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
Кроме того, спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".