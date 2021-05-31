ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна зіткнеться з новими біологічними загрозами: Ляшко зробив заяву

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 травня 2021 12:01
Україна зіткнеться з новими біологічними загрозами: Ляшко зробив заяву Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко попередив українців про нові загрози. Зокрема, про хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

За словами міністра, Україну чекають біологічні загрози.

"Хронічні неінфекційні хвороби, старіння населення, збудники, які викликають захворювання як у людини, так і у тварини... Це все ті загрози, до яких ми повинні готуватися", - заявив він.

Зазначимо, зараз в Україні епідемія коронавірусу. Однак, влада повідомляє, що захворювання взяли під контроль.

Нагадаємо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу. Світ не останній раз зіткнувся із загрозою пандемії.

Крім того, спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Ляшко пандемия
NEWS
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
Різкий спад: в Україні 1703 нових випадки коронавірусу
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми