Украина может стать мостом в Европу для бизнеса из Китая, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином затронул вопрос экономического сотрудничества между государствами. Зеленский хочет, чтобы Украина стала "мостиком" в Европу для Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостом в Европу" для китайского бизнеса", - заявили в пресс-службе украинского президента.
Напомним, сегодня состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Си Цзиньпином.
В ходе разговора Зеленский и Си Цзиньпин договорились о безвизе между Украиной и Китаем.